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تراند اليوم : بث باريس .. بث مباشر باريس سان جيرمان تويتر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم يلا شوت

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ث مباشر باريس سان جيرمان تويتر  بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم يلا شوت حيث تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم إلى ملعب بارك دي برانس لمتابعة لقاء القمة الذي سيجمع باريس سان جيرمان الفرنسي ضد يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة .

ونشر موقع فوتبول إيطاليا الشهير التشكيلة المتوقعة للفريقين في مباراة اليوم، وبنسبة كبيرة سيلعب كلا المدربين بثلاثة مدافعين في المحور، بالإضافة إلى ظهيرين في خط الوسط.

ومن حسن حظ باريس سان جيرمان أنه سيخوض أهم مباراة لديه في دور المجموعات بدون أي غياب مؤثر. في المقابل يغيب عن يوفنتوس النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا والدولي الفرنسي بول بوجبا.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة لمباراة يوفنتوس

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: سيرجيو راموس .. ماركينيوس .. كيمبيمبي

خط الوسط: أشرف حكيمي .. ماركو فيراتي .. فيتور فيريرا .. نونو مينديز

خط الهجوم: ليونيل .. كيليان مبابي ..

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمباراة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: دانيلو .. بيرمير .. بونوتشي

خط الوسط: كوادرادو .. رابيو .. باريديس .. ميريتي

خط الهجوم: كوستيتش .. فلاهوفيتش .. ميليك

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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