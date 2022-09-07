تراند اليوم : بث مباشر ميلان وريد بول سالزبورج .. مباراة ميلان ضد ريد بول سالزبورج بث مباشر Salzburg vs AC Milan في دوري ابطال اوروبا

مباراة ريد بول سالزبورج ضد ميلان Salzburg vs AC Milan في دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق ميلان ضيفاً علي ارض ستاد ريد بول ارينا في مواجهة فريق ريد بول سالزبورج فى مباراة الجولة الاولي للمجموعة الخامسة لدوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء.

كان سالزبورج واحد من أفضل الفرق في النمسا على مدى السنوات العديدة الماضية وخاصة الموسم السابق، حيث فاز باللقب التاسع على التوالي وفاز بمكان في دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي، واليوم سيواجه أحد أبرز الأندية الإيطالية، ميلان في مباراته الافتتاحية يوم الثلاثاء على ملعب ريد بول أرينا، حيث سيحظى ميلان صاحب لقب دوري أبطال أوروبا مرتين بفرصة جيد ليحقق انطلاقة إيجابية لهذا الموسم مساء الثلاثاء، يحتل سالزبورج حاليًا صدارة جدول الدوري النمساوي برصيد 18 نقطة حيث فاز بستة مباريات وخسر مباراة واحدة من 7 مباريات لعبها في الدوري حتى الآن، وقد حقق الفريق حاليًا سلسلة من ست مباريات من الانتصارات، وسيكون مصمم على استمرار تلك السلسلة على الرغم من أن منافسه اليوم من افضل المنافسين في البطولات الأوروبية، في هذه الأثناء، يبدو أن ميلان قد بدأ من حيث توقف في الموسم الماضي، ففي دوري الدرجة الأولى الإيطالي يتساوى في النقاط مع نابولي صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة، إنه في سلسلة خالية من الهزيمة منذ بداية هذا الموسم، لاحظ أيضًا أنه سجل ما مجموعه 10 أهداف في المباريات الخمس السابقة.



مباراة ريد بول سالزبورج وميلان اليوم



لقد التقي ريد بول سالزبورج مع ميلان مرتين، حيث كان ذلك في إحدى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل 28 عامًا، وفاز ميلان في كلتا المباراتين.

سيتم اعتبار ميلان كمرشح للفوز هنا لأنه ينتمي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي وهو أقوى بكثير من الدوري النمساوي، سيكون ايضًا عدد مشاركات ميلان في دوري أبطال أوروبا أيضًا سببًا لاعتباره المرشح للفوز في هذه المباراة، علاوة على ذلك، فقد كان في سلسلة متتالية من خمس مباريات بدون اي هزيمة خارج ارضه وسجل إجمالي 14 هدفًا في هذه المباريات، وهكذا، توقع فوز ميلان يوم الثلاثاء على ملعب ريد بول أرينا.



تشكيلة ريد بول سالزبورج المتوقعة ضد ميلان



اما بالنسبة لتشكيلة ريد بول سالزبورج المتوقعة ضد فريق ميلان في المباراة من الجولة الاولي لدوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء فمن المتوقع ان يدخل فريق ريد بول سالزبورج المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: فيليب كون، وفي خط الدفاع: أندرياس أولمر، ماكسيميليان ووبر، عمر سوليت، عمار ديديك؛ وفي خط الوسط: نيكولا سيوالد، موريتس كيارجارد، نيكولاس كابالدو؛ اما في خط الهجوم: نوح أوكافور، بنيامين سيسكو، فرناندو.



تشكيلة ميلان المتوقعة ضد ريد بول سالزبورج



بالنسبة الى تشكيلة ميلان المتوقعة ضد ريد بول سالزبورج اليوم الثلاثاء في المباراة التى ستقام على ارض ستاد ريد بول ارينا فمن المتوقع ان يلعب ميلان بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: مايك مينيان، وفي خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، سيمون كيير، فيكايو توموري، دافيد كالابريا؛ وفي خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي؛ وفي خط الوسط الهجومي: ابراهيم دياز، جونيور ميسياس، رافائيل لياو؛ اما في خط الهجوم: أوليفييه جيرو.