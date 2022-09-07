تراند اليوم : باريس سان جيرمان مباشر .. بث مباشر باريس سان جيرمان ويوفنتوس بث مباشر باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس مباشر الآن

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس بث مباشر اليوم الثلاثاء Paris Sg Vs Juventus يلا لايف في اطار مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2023/2022، ومن المفترض ان يتقابل فريق باريس سان جيرمان مع نظيرة فريق يوفنتوس في مباراة الجولة الاولي اليوم الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الجولة القادمة من دوري الأبطال الأوروبية، وسوف تبدأ اليوم مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان علي قناة بي ان برميوم 1 مع المعلق حسن العيدروس في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس اليوم

فريق باريس سان جيرمان هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الاول من مباريات المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فريق باريس سان جيرمان خاض اخر مباراة له في مباراة الجولة السادسة من مبارايات الدوري الفرنسي حيث ألتقي امام نظيرة نانت يوم السبت الماضي وانتهت المباراة بفوز بي اس جي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ويحتل حالياً باريس سان جيرمان المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد ستة عشر نقطة جمعهم بعد ان لعب ستة مباراة واستطاع تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر اي مباريات قبل لقاء اليوم، واليوم سوف يدخل باريس سان جيرمان الدور الأول في مرحلة المجموعات وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار واكتساب الثلاث نقاط للوصول الي صدارة مجموعتة الثامنة في اولي مباريات دوري المجموعات.

مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان اليوم

وعلي النظير الاخر فريق يوفنتوس هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق باريس سان جيرمان، يوفنتوس قد خاض أخر مباراة له في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي ولم يستطيع يوفنتوس التغلب علي نظيرة فيورنتينا وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف وحيد لكل منهم، ويحتل فريق يوفنتوس حاليا المركز السابع في جدول الدوري الايطالي برصيد تسع نقاط جمعهم بعد ان لعب خمس مباراة واستطاع الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلاث مباريات ولم يخسر في اي مباريات قبل لقاء اليوم، فريق يوفنتوس سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات للوصول الي صدارة المجموعة الثامنة والتي تضم باريس سان جيرمان وبنفيكا وحيفا.