تراند اليوم : باريس سان جيرمان مباشرة .. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر بث مباشر باريس ضد يوفينتوس مباشر باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان مباشرة بث مباراة باريس سان جيرمان ضد يوفينتوس PSG vs Juventus فى دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق يوفينتوس ضيفاً على ارض ستاد بارك دي برنس في مواجهة فريق باريس سان جيرمان فى مباراة الجولة الاولي للمجموعة الثامنة من دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء.

حصل باريس سان جيرمان أخيرًا على مدرب يمكنه استغلال قدرات الفريق الهجومية وحتى الآن هذا الموسم يسجل باريس سان جيرمان أهدافًا باعداد كبيرة، واليوم سيبدأ مشواره في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء علي ارضه ضد يوفنتوس بطل إيطاليا السابق، باريس حاليا في صدارة ترتيب جدول الدوري الفرنسي وقد حقق الفوز في جميع مبارياته في الدوري حتى الآن باستثناء تعادل واحد، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه نجح في تحقيق نتائج مذهلة في تسجيل 24 هدف من ست مباريات فقط، علاوة على ذلك، كان له اداء رائع على أرضه في جميع مبارياته تقريبًا هذا الموسم، بالإضافة إلى ذلك، كان يستهدف دوري أبطال أوروبا وسيكون متحمس للغاية لتحقيق النصر هذا الثلاثاء.

في هذه الأثناء، كان على يوفينتوس أن يكتفي بالمركز الرابع في الموسم السابق من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وهذا الموسم هو في المركز الخامس، في الواقع لم يحقق يوفينتوس اي فوز في ثلاث من إجمالي خمس مباريات في الدوري حتى الآن، واستمر أيضًا في تسجيل الأهداف في كل مباراة وخاصة خارج أرضه، بالنظر إلى تلك الاسباب، توقع فوزًا لباريس سان جيرمان يوم الثلاثاء على أرضه.



مباراة باريس سان جيرمان ويوفينتوس اليوم



المباريات الثلاث الماضية على التوالي بين باريس سان جيرمان ويوفينتوس شهدت تسجيل أربعة أهداف أو أكثر، وخمسة من لقاءاتهما الست السابقة شهدت تسجيل أهداف من كلا الفريقين، لم يفز باريس سان جيرمان ولو مرة واحدة في هذا الملعب علي يوفينتوس في العقود الثلاثة الماضية.

فاز باريس سان جيرمان بـ 12 مباراة من إجمالي 13 مباراة، وتمكن أيضًا من تسجيل انتصارات في 16 مباراة من أصل 20 مباراة، في الواقع، جاءت هزيمته الأخيرة منذ أكثر من خمسة أشهر ضد غريمه التقليدي موناكو، يجب الإشارة إلى أنه سجل ثلاثة أهداف أو أكثر في ثمانية من مبارياته التسعة الماضية، ولم يخسر في هذا الملعب خلال الأشهر العشرة الماضية، من ناحية أخرى، لم يحقق يوفنتوس أي فوز في 10 من مبارياته الـ 13 الماضية بشكل عام، وخلال هذه المباريات، تلقي مجموعتان منفصلتان من الهزائم، بالإضافة إلى ذلك، هو أيضًا في سلسلة من 6 مباريات بدون اي انتصار خارج أرضه والتي تمتد إلى ما يقرب من أربعة أشهر، بالنظر إلى هذه الملاحظات، نتوقع فوز فريق باريس سان جيرمان هذا الثلاثاء.



تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة ضد يوفينتوس



بالنسبة الى تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة ضد يوفينتوس اليوم الثلاثاء في المباراة التى ستقام على ارض ستاد بارك دي برانس فمن المتوقع ان يلعب نادى باريس سان جيرمان المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: كيلور نافاس، وفي خط الدفاع: سيرجيو راموس، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيبي، وفي خط الوسط: أشرف حكيمي، ريناتو سانشيز، ماركو فيراتي، خوان بيرنات؛ اما في خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار.



تشكيلة يوفينتوس المتوقعة ضد باريس سان جيرمان



بالنسبة الى تشكيلة يوفينتوس المتوقعة ضد باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في المباراة التى ستقام من الجولة الاولي لدوري ابطال اوروبا فمن المتوقع ان يلعب نادى يوفينتوس المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: ماتيا بيرين، وفي خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، جليسون بريمر، أليكس ساندرو؛ وفي خط الوسط: مانويل لوكاتيللي، لياندرو باريديس، ويستون ماكيني؛ اما في خط الهجوم: خوان كوادرادو، دوسان فلاهوفيتش، فيليب كوستيك.