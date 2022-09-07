تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد وسيلتك بث مباشر ريال مدريد اليوم مباشر مدريد مباشر الآن

بث مباشر ريال مدريد وسيلتك بث مباشر ريال مدريد Celtic vs Real Madrid في دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على ارض ملعب سيلتك بارك في مواجهة فريق سيلتك فى مباراة الجولة الاولي للمجموعة السادسة من دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء.

بعد الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في الموسم الماضي، يأمل ريال مدريد في تحقيق الفوز الخامس عشر، وسيبدأ مشواره للاحتفاظ باللقبهم بمباراة خارج ارضه ضد بطل اسكتلندا سلتيك، ربما كان سيلتك الأفضل في الدوري الاسكتلندي منذ بعض الوقت، لكنه لا يشكل بأي حال تهديدًا لفرق النخبة في أوروبا ناهيك عن أبطال القارة، لقد بدأ ريال مدريد هذا الموسم الجديد بشكل مثير، وحتى الآن، حافظ على سجل من الانتصارات في جميع المباريات في الدوري، واستطاع تسجيل الاهداف بوفرة، وفي الموسم السابق، فاز ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة وخسر أربع مرات فقط طوال الموسم، لاحظ أيضًا أنه سجل 12 هدفًا أكثر من أي فريق آخر في الدوري بأكمله، كما تجدر الإشارة إلى أنه حاليًا الفريق الوحيد في أفضل خمس بطولات أوروبية يحافظ على سجل فوزه في جيمع المباريات هذا الموسم.

من ناحية أخرى، بدأ سلتيك أيضًا موسم 2022-23 بشكل رائع، وها هو يسجل الاهداف بأعداد ضخمة، ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب أن يؤخذ في الاعتبار وهو أنه ليس على الإطلاق منافس جيد لأفضل الفرق في أوروبا، وعلاوة على ذلك، لديه أيضًا سجل ضعيف في المباريات ضد هذا المنافس على مر السنين، لهذه أسباب نتوقع فوز ريال مدريد هذا الثلاثاء.



مباراة سيلتك وريال مدريد اليوم



كانت المباراة الأخيرة بين ريال مدريد وسيلتك قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-0، لقد سجل هدفين أو أكثر في المبارتين الماضيتين ضد سيلتك، ولقد حافظ على شباكه نظيفة في جميع لقاءاتهما منذ عام 1980، وقد مر أكثر من أربعة عقود منذ أن خسر ريال مدريد أمام سيلتك.

حقق ريال مدريد ستة انتصارات متتالية وسجل هدفين أو أكثر في آخر سبع مباريات متتالية، وتجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الستة الماضية خسر فقط امام برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي، بالإضافة إلى ذلك، لديه أيضًا سجل رائع ضد هذا المنافس على مر السنين، لهذا فان سلتيك، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحقق اي اداء جيد ضد الخبرة الهائلة والموهبة التي يمتلكها الفريق الإسباني، لهذه الأسباب نتوقع فوز ريال مدريد.



تشكيلة سيلتك المتوقعة ضد ريال مدريد



بالنسبة الى تشكيلة سيلتك المتوقعة ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء في المباراة التى ستقام على ارض ملعب سلتيك بارك فمن المتوقع ان يلعب نادى سيلتك المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: جو هارت، وفي خط الدفاع: جريج تايلور، موريتز جينز، كاميرون كارتر فيكرز، جوزيب يورانوفيتش؛ وفي خط الوسط: كالوم ماكجريجور، ماثيو أورايلي، ديفيد تورنبول؛ اما في خط الهجوم: جوتا، جيورجوس جياكوماكيس، ليل أبادا.



تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد سيلتك



بالنسبة الى تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد سيلتك اليوم الثلاثاء في مباراة الجولة الاولي لدوري ابطال اوروبا فمن المتوقع ان يلعب نادى ريال مدريد المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، وفي خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدر ميليتاو، داني كارفاخال؛ وفي خط الوسط: أوريلين تشواميني، توني كروس، لوكا مودريتش؛ اما في خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة.