تراند اليوم : أصليهان كارالار زوجة بطل مسلسل قيامة عثمان

تكون في مسلسل قيامة عثمان أصليهان كارالار زوجة المؤسس عثمان وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية مشهورة.

وذكرت صحيفة "ميليت" التركية أنه وقع اختيار منتج مسلسل "قيامة عثمان" على العارضة والممثلة أصليهان كارالار لتكون شريكة بوراك أوزجفيت في المسلسل.

أصليهان التي تعتبر ممثلة غير معروفة كثيراً شاركت في مسلسل "تل شاهين" بدور صغير، وستقوم بتأدية دور مال خاتون الزوجة الأولى لغازي عثمان.

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جمهور بوراك وبعد الإعلان عن شريكته في المسلسل، عبّر عن استيائه وعدم رضاه عن اختيارها بطلة، معتبرين أنها لا تناسب بوراك وليست مشهورة كفاية.

أصليهان ومن أجل دورها في المسلسل، خضعت طوال أشهر الصيف لتدريبات في ركوب الخيل واستخدام السيف والرمح في أكاديمية خاصة في لندن، إضافة إلى تلقيها دروساً في التاريخ.