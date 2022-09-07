تراند اليوم : حقيقة وفاة عادل امام ?

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر يفيد بوفاة الفنان المصري الشهير عادل امام، حيث تسائل الكثيرين من محبي الفنان عن صحة هذه الاخبار، بدوره يقوم موقعنا الاخباري بالبحث عن الحقيقة الكاملة واطلاعها عليكم ونشر حقيقة خبر وفاة عادل امام.

حيث لا تزال شائعات الوفاة تلاحق النجوم، وتلك الشائعات تنتشر مثل النار في الهشيم عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، فيقع القارئ ضحية لها، كما النجم المستهدف بها.

شائعة الوفاة هذه، لاحقت مرة جديدة الممثل المصري ​عادل إمام​، وهي التي سبق وان انتشرت بشكل كبير ونفاها إمام آنذاك.

مصادر مقربة من الممثل عادل إمام صرحت بعدم صحة الخبر، وأشارت وبحسب مصادر إعلامية مصرية، الى ان إمام انتهى حالياً من تصوير مسلسله الجديد لعام 2018 والذي يحمل عنوان "​عوالم خفية​" والذي يتعاون من خلاله مع نجله ​رامي إمام​ والذي ينتج ويخرج المسلسل في نفس الوقت.