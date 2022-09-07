تراند اليوم : ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

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جاءت ترددات القنوات الناقلة لمسلسل عثمان ليبحث عنها كل محبي الدراما التركية على مستوى العالم العربي والغربي، هذا المسلسل استطاع أن يجذب عدد كبير من المشاهدين في الفترة الأخيرة، ومع توالي حلقات هذا المسلسل، يترك بصمات في القلوب ويترك علامات في الأذهان وخاصةً أنه يعبر عن قيام الدولة العثمانية وإعادة فرض الإسلام من جديد على خريطة العالم وإعادة بريقه الي اختفى.
ترددات القنوات الناقلة لمسلسل عثمان
يعلم الجميع أن هناك أكثر من قناة داخل النايل سات والعرب سات تنقل هذا العمل الدرامي الكبير، سنقوم برصدهم أدناه من أجل متابعة هذا المسلسل الذي أبهر العالم العربي كله، ليس قصته بحسب هي الأبرز، بل جميع الممثلين على كفاءة كبيرة من التمثيل والإبداع، كما أن مخرج هذا العمل الفني من أروع مخرجين الأعمال الدرامية في تركيا والمعروف باسم ماتين غوناي.
تردد القنوات التي تعرض مسلسل عثمان
تردد قناة أجمل في تلك القنوات، أنها تتسابق معًا من أجل إرضاء المشاهد العربي بكل صورة ممكنة، تلك القنوات أيضًا تملك كافة أسلحة التكنولوجيا المتقدمة في مجال البث الفضائي، لذا يمكننا القول، بأن تلك القنوات من أفضل القنوات التي تعرض الأعمال الدرامية من مسلسلات وأفلام عربية وأجنبية، فضلًا عن الفقرات الغنائية والرياضية، وأخيراً الاهتمام بعالم الطفل والمرأة، وإليكم الآن ترددات القنوات الناقلة لمسلسل عثمان 2019.
قيامة عثمان
|
القناة
|
القمر
|
التردد
|
القطبية
|
معدل الترميز
|
تردد قناة الشرق
|
النايل سات
|
11137 / 12604
|
أفقي
|
27500
|
تردد قناة الدعوة
|
النايل سات
|
10727
|
أفقي
|
27500
|
تردد قناة قطر
|
النايل سات
|
10971
|
رأسي
|
27500
|
تردد قناة الوطن
|
النايل سات
|
11012
|
أفقي
|
27500
|
قناة فور شباب
|
النايل سات
|
11316
|
رأسي
|
27500
ومن المعروف أيضا أن قناة تي آر تي تقوم بنقل هذا المسلسل على شاشتها بتقنية عالية جدا، أما عن تردد قناة trt، فهو مرفق في الصورة أعلاه، من أجل إعادة ضبطه على جهاز السيرفر الخاص بك، وبعدها تستمتع بكافة برامج تلك القناة والقنوات الأخرى، وأيضاً بهذا المسلسل التاريخي الكبير الذي ترك ومازال يترك أثر بالغ الأهمية على جميع المشاهدين الآن.
تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على النايل سات مترجمة للعربية
- تردد قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي
- تردد قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى
- تردد قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي
- تردد قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقي