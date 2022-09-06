تراند اليوم : مانشستر سيتي مباشر .. بث مباشر مانشستر سيتي واشبيلية بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واشبيلية بث مباشر الآن

مباراة مانشستر سيتي ضد اشبيلية بث مباشر اليوم الثلاثاء Sevilla Vs Man City يلا لايف في اطار مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2023/2022، ومن المفترض ان يتقابل فريق مانشستر سيتي مع نظيرة فريق سيلتك في مباراة الجولة الاولي اليوم الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الجولة القادمة من دوري الأبطال الأوروبية، وسوف تبدأ اليوم مباراة سيلتك ومانشستر سيتي علي قناة بي ان برميوم 3 مع المعلق حفيظ دراجي في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة مانشستر سيتي واشبيلية اليوم

فريق اشبيلية هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الاول من مباريات المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فريق اشبيلية خاض اخر مباراة له في مباراة الجولة الرابعة من مبارايات الدوري الإسباني حيث ألتقي امام نظيرة برشلونة يوم السبت الماضي وانتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ويحتل حالياً اشبيلية المركز السابع عشر قي جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد نقطة واحدة جمعهم بعد ان لعب أربع مباراة ولم يستطيع تحقيق الانتصار في اي مباراة من الست مبارايات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ثلاث مباريات قبل لقاء اليوم، واليوم سوف يدخل اشبيلية الدور الأول في مرحلة المجموعات وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار واكتساب الثلاث نقاط للوصول الي صدارة مجموعتة السابعة في اولي مباريات دوري المجموعات.

مباراة اشبيلية ومانشستر سيتي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق مانشستر سيتي هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق اشبيلية، مانشستر سيتي قد خاض أخر مباراة له في الجولة السادسة من الدوري الانجليزي ولم يستطيع مان سيتي التغلب علي نظيرة أستون فيلا وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف وحيد لكل منهم، ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد أربعة عشر نقاط جمعهم بعد ان لعب ستة مباراة واستطاع الانتصار في أربع مباريات وتعادل في مبارتان ولم يخسر في اي مباريات قبل لقاء اليوم، فريق مانشستر سيتي سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات للوصول الي صدارة المجموعة السابعة والتي تضم دورتموند وكوبنهاغن وإشبيلية.