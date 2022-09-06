تراند اليوم : بث مباشر افتتاح امم افريقيا .. مشاهدة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو بث مباشر لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو HD

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الكاميرون ضد بوركينا فاسو cameroon vs burkina faso اليوم الاحد في بدايه كأس الأمم الأفريقية ، من المقرر اليوم ان تنطلاق النسخه الحاليه من كاس الامم الافريقيه اليوم الموافق 9 يناير وذلك بمواجهه المنتخب الكاميروني صاحب الارض في هذه النسخه في بدايه دور المجموعات مع منتخب بوركينا فاسو الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ، وسوف يستضيف الليله ملعب باول بيا ستاديوم مباراه الافتتاح من النسخه الحاليه من كاس الامم ، وسوف تبدا مباراه الكاميرون و بوركينا فاسو الليله في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو

المنتخب الكاميروني هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك في بدايه مواجهات دور المجموعات من النسخه الحاليه من كاس الامم الافريقيه ، المنتخب الكاميروني يشارك في هذه النسخه من كاس الامم وهو منظم البطوله ولكن المنتخب كان قد خاض التصفيات المؤهله لكاس الامم وذلك بعد ان تصدر مجموعته برصيد 11 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وتلقي المنتخب الخساره في التصفيات في مباراه واحده ، المنتخب الكاميروني الليله علي ارضه سوف يخوض مباراه الافتتاح في البطوله وهو يسعي لتقديم اداء جيد امام خصمه عنيد وتحقيق الانتصار وحصد اول ثلاث نقاط له في البطوله.

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مباراة بوركينا فاسو والكاميرون يلا شوت

فيما منتخب بوركينا فاسو فهو الطرف الثاني في مباراه الافتتاح من النسخه الحاليه من كاس الامم الافريقيه ، منتخب بوركينا فاسو قبل ان يبدا كاس الامم كان قد لعب مباراه وديه من منتخب الجابون وقد حقق منتخب بوركينا فاسو الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، وكان المنتخب قد صعد الي كاس الامم بعد لن تصدر مجموعته في التصفيات وذلك بعد ان جمع 12 نقطه بعد ان حق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل ايضا في ثلاث مباريات ، منتخب بوركينا فاسو هو الاخر الليله سوف يخوض الجوله الاولي من كاس الامم وهو يريد تحقيق نتيجه جيده وعدم الخساره في بدايه مشوراه.