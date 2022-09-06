تراند اليوم : مباراة الكاميرون مباشر .. مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر بث مباشر لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر

يلا شوت بث مباشر مباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو اليوم اليوم الاحد Cameroon Vs Burkina Faso في اطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب الكاميرون مع نظيرة منتخب بوركينا فاسو في افتتاحية واولي مباريات كاس الامم الأفريقية علي أرضية ملعب باول بيا ستاديوم، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور التالي من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة بوركينا فاسو والكاميرون علي قناة الجزائرية الأولى وbeIN MAX 1,2 مع المعلق رؤوف خليف (beIN) وعبدالعزيز بن سالم (الجزائرية) في تمام الساعه السادسة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه السابعة مساءاً بتوقيت السعوديه .

مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو اليوم

فريق الكاميرون هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الأولي من مباريات كأس الأمم الأفريقية، منتخب الكاميرون هو المنظم للبطولة هذا العام وقد تأهل المنتخب الكاميروني للبطولة بعد أن خاض التصفيات التي تسبق بداية البطولة حيث تصدر منتخب الكاميرون مجموعتة الحادية عشر برصيد احدي عشر نقطه حيث استطاع تحقيق الأنتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتان وخسر مباراتة الاخيرة في التصفيات، واليوم سوف يبحث المنتخب الكاميروني عن تحقيق الأنتصار واكتساب اول ثلاث نقاط له في البطولة علي أرضية ملعبة.

مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب بوركينا فاسو هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة منتخب الكاميرون، فريق بوركينا فاسو استطاع التأهل الي البطولة بعد ان خاض تصفيات أمم افريقيا وتصدر المنتخب البوركيني مجموعتة الثانية برصيد اثنا عشر نقاط جمعم المنتخب بعد أن لعب ستة مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث اخري، وقد خاض منتخب بوركينا فاسو مباراة ودية يوم ألاحد الماضي حيث ألتقي مع نظيرة الجابون واستطاع التغلب علية وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، منتخب بوركينا فاسو اليوم سوف يبحث عن تحقيق الأنتصار في اول مباراة له في البطولة.