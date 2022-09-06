تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا HD ريال مدريد اليوم مباشر HD

بث مباشر ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ريال مدريد اليوم مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا، مساء اليوم الأحد، في منافسات الدوري الإسباني "الليجا" بمباريات الجولة الخامسة للمسابقة.

ويستقبل ملعب "ميستايا" المباراة المثيرة بين ريال مدريد وفالنسيا، حيث يملك كل فريق 10 نقاط في ترتيب الليجا.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد والذي تعادل سلبيًا أمام أتلتيك بيلباو بمواجهات الجولة ذاتها. اما فالنسيا ثالثًا بـ10 نقاط مثل ريال مدريد، والفريق الفائز في تلك المباراة سيعتلي صدارة ترتيب الليجا.

حيث تنطلق مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في تمام العاشرة مساءً اليوم الأحد بتوقيت اليمن و مكة المكرمة و التاسعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، .

القناة الناقلة للمباراة

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.