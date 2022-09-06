تراند اليوم : القنوات الناقله لكاس الامم الافريقيه .. تردد قناة بين سبورت ماكس beIN MAX 1+2 بث مباشر قناة بين سبورت ماكس 1 بث مباشر

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كأس الأمم الأوروبية.

دوري الأمم الأوروبية.

مباريات كوبا أمريكا.

مباريات دوري أبطال إفريقيا.

الكونفدرالية الإفريقية.

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القمر التردد FEC سهيل سات 11547 (v) 3/4 سهيل سات 11566 (h) 3/4 سهيل سات 11642 (h) 3/4

تردد قناة بي ان سبورت ماكس نايل سات

بي ان سبورت ماكس لها تردد قوي على قمر النايل سات، وهو ما ترجم القُوّة والإثارة لهذه القناة المُميّزة.