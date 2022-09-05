تراند اليوم : بث مباشر مباراة اليمن والمغرب .. مباراة المغرب مباشر مباراة اليمن مباشر المغرب ضد اليمن مباشر

بث مباشر مباراة اليمن والمغرب في نصف نهائي كأس العرب للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا على الأراضي الجزائرية.

تنطلق مواجهة اليمن ضد المغرب اليوم الاثنين الموافق الخامس من سبتمبر 2022، على ملعب السبق. في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي للجزائر والمغرب؛ 21:00 القاهرة، 22:00 مكة المكرمة، بعد دقائق قليلة من انتهاء مباراة نصف النهائي الأول بين الجزائر والسعودية.

ولم يسبق لمنتخب المغرب بمختلف فئاته العمرية مواجهة المنتخب اليمني سواء تحت 17 عامًا أو 20 عامًا أو 23 عامًا، لكنهما تقابلا مرة واحدة في فئة الكبار يوم 29 يونيو 2012 ضمن دور مجموعات كأس العرب، وفاز المنتخب المغربي بنتيجة 4-0.

تشكيلة المغرب الاساسية اليوم

طه بنغزيل – حمزة كتون – عبد الحميد ايت بودلال – ادام شكير – محمد كبداني – معاد بكيزان – محمد ارشيدي – عبد الحميد معلي – سماعيل بختي – محمد امين قتب – النائر ايمن.

تشكيلة اليمن الاساسية اليوم

وضاح انور احمد – انور حسين الطريقي – محمد جابر الهندي – محمد امير البرواني – محمد وهيب نعمان – عصام عبد اللطيف ردمان – سعيد عبدالله الشبعان – احمد مصطفي الحاج – عبد الرحمن عبدالله عبد النبي – محمد خالد مقبل – عادل عباس قاسم.

كيف تشاهد بث مباشر اليمن والمغرب؟

تُنقل عبر القناة الرياضية المغربية وقناة الدوري والكأس القطرية، والقناة الرياضية العراقية، بالاضافة لقناة اون تايم سبورت المصرية.

جدير بالذكر ترشح المنتخب اليمني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب تحت 17 سنة، بشق الأنفس على حساب منتخب السودان بعد أن هزمه بهدف دون رد.

وتابع «اليمن السعيد» مشواره المميز في البطولة بهذا الفوز، حيث تمكن من الفوز بمباراته الأولى أمام منتخب سلطنة عُمان، قبل أن يتعادل مع تونس وليبيا، ليظفر بالمركز الأول بفارق الأهداف عن تونس الثانية وليبيا الثالثة.

أما المنتخب المغربي الذي جمع 6 نقاط من انتصارين خجولين على موريتانيا وجزر القمر بنفس النتيجة (1-0) بعد الخسارة من العراق في الافتتاح 1-2، فقد جاء ترشحه من ربع النهائي على حساب أفضل منتخبات البطولة «مصر» بهدفين دون رد.

واستعان منتخب المغرب بخطأ تحكيمي فادح من الحكم الدولي «ماهر العلي» في الدقيقة 76، حين تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة 100٪ لصالح مصر، ليتمكن من تحقيق الفوز 2-0 في آخر 10 دقائق من اللقاء الذي أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.