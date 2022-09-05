تراند اليوم : المغرب مباشر .. مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport بث مباشر المغرب واليمن بث مباشر مباراة المغرب واليمن الان

مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport بث مباشر المغرب واليمن بث مباشر حيث يلتقي منتخب اليمن للناشئين ضد نظيره منتخب المغرب في الجولة نصف النهائية من البطولة العربية التي وصل إليها بشق الأنفس بعد ثلاث جولات في دور المجموعات وجولة أخرى في الدور ربع النهائي.



واستطاع منتخبنا خلال هذه المباريات التفوق على منافسيه من المنتخبات الأخرى والوصول إلى المربع الذهبي أمام المنتخب المغربي.



وفي السياق ذاته من المقرر أن تنتهي بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عام في يوم الثامن من شهر سبتمبر الجاري والتي تقام فعاليتها على الأراضي الجزائرية.

وتأتي مباراة اليمن والمغرب للناشئين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب بعدما نجح المنتخب اليمني في الفوز أمام منتخب السودان في مباراة ربع النهائي بهدف نظيف بالإضافة إلى ذلك فقد نجح منتخب اليمن للناشئين في الفوز خلال مباراة الجولة الأولى أمام منتخب عمان بنتيجة 3 – 0.

في حين تعادل في مباراة الجولة الثانية والثالثة من دور المجموعات أمام منتخب ليبيا وتونس



واحتل المنتخب اليمني صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف وبرصيد خمسة نقاط.