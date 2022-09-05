تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني محافظة نينوى .. نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان وديالى

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني محافظة نينوى ،أعلنت وزارة التربية العراقية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، موعد إعلان نتائج الصف السادس الإبتدائي الدور الثاني 2022، حيث من المقرر أن ينشر موقع وزارة التربية العراقية كشوفات أسماء الطلبة الناجحين في إمتحان الدول الثاني للعام الدراسي 2022-2022 في الساعات القليلة القادمة.

وأشار الموقع أن لجان تصحيح أوراق إختبارات السادس الإبتدائي، أوشكت على الإنتهاء من تصحيح وتدقيق ورصد الدرجات، هي باتت عملية التصحيح في المراحل الأخيرة، على أن يتم الإعلان عنها مع نهاية الأسبوع الحالي .

وبين مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية، أن نسبة النجاح لدى طلبة وطالبات السادس الإبتدائي فاقت نسبة نجاح الدور الماضي، مؤكداً أن ذلك يرجع لجهود طواقم الوزارة وإداراتها التعليمية في مختلف مديريات العراق التعليمية، ودورها الحثيث في نجاج العملية الإختبارية وتوفير أجواء هادئة للطلبة، وإلتزامهم بتعليمات المعلمين والمعلمات وقرارات وزارة التربية العراقية .

موقع وزارة التربية العراقية- نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني

أنهى طلاب وطالبات السادس الإبتدائي في مختلف مدن ومحافظات العراق تأدية إختبارات الدور الثاني للصف السادس الإبتدائي، مطلع الأسبوع الماضي، وعلى الفور باشرت كنترولات التصحيح بمديرات محافظات العراق بتصحيح أوراق اللإختبارات.

موقع وزارة التربية العراقية، ينفرد حصرياً بداية بنشر كشوفات أسماء الطلبة الناجحين، تشمل درجات الطالب في كل مادة، علماً أن علامة المادة الواحدة 100، والمجموع 800 مُقسم على ثمان مواد قاموا بتقديمها الطلبة في لجان الإختبارات، حيث يتوجب على الطلبة أن يحصلوا على معدل جيد لإجتياز المرحلة الإبتدائية والإنتقال إلى المرحلة المتوسطة .

وعن طريقة الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2022 في العراق، على الطلبة والطالبات الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية وإدخال إسم الطالب، وإسم المحافظة للتعرف على النتيجة .

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