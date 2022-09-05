تراند اليوم : موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022

مصر - الخليج 365

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في محافظات مصر، القاهره الإسماعليلية، الإسكندرية ، أسوان، أسيوطن، الأقصر، البحيرة ، البحر الأحمر، بني سويف، بورسعيد، سوهاج – دمياط، الشرقية، شمال سيناء، الغربية ، المنوفية ، الفيوم ، كفر الشيخ ، مطروح ، المنيا ، الوادي الجديد.

والتي يتم الاستعلام عنها عبر بوابة الدبلومات الفنية، وكذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفني ووزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر ظهورها قربياً بعدما أكد مصدر مطلع أن كافة أوراق الطلاب الآن في حالة التصحيح ورصد الدرجات المستحقة لهم.

وكما تم اعلانه مؤخراً من قبل وزارة التربية والتعليم، ان نتيجة اولي دبلوم تجارة 2022 الترم الثاني في جميع محافظات الجمهورية ستظهر خلال ساعات بالتتابع.

ولكل طلابنا موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022، ثم على الطالب ادخال الاسم ثلاثي بالخانة الظاهرة امامه، ثم عليه كتابة تابة أسم المحافظة وكذلك المركز التابع له، ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به صحيحاً، ثم يدخل البريد الالكتروني الخاص به ثم يضغط على الاستعلام عن النتيجة وستظهر خلال دقائق مع تمنيات موقعنا لطلاب اولي ثانوي تجارة التوفيق والنجاح .

ويمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات من خلال الضغط هنا.

خطوات تسجيل الرغبات

- بعد الدخول على موقع التنسيق يحدد الطالب نوع المؤهل «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي».

- يتم كتابة رقم الجلوس الموجود في الشهادة، ثم يُكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- سيظهر بيان تأكيدي باسم الطلاب الثلاثي ورقم جلوسه، ويجب عليه تأكيد البيان بالضغط على الخطوة التالية.