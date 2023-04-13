الامارات | عطلة عيد الفطر للدوائر الحكومية بالشارقة من 29 رمضان حتى 3 شوال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة عيد الفطر المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من 29 رمضان 1444 هـ ولغاية 3 شوال 1444هـ ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، مع مرعاة الدوائر التي تعمل بنظام الوردية .