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الامارات | عطلة عيد الفطر للدوائر الحكومية بالشارقة من 29 رمضان حتى 3 شوال

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الشارقة وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة عيد الفطر للدوائر الحكومية بالشارقة من 29 رمضان حتى 3 شوال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة عيد الفطر المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من 29 رمضان 1444 هـ ولغاية 3 شوال 1444هـ ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، مع مرعاة الدوائر التي تعمل بنظام الوردية .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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