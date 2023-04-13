الامارات | إغلاق منشأة غذائية تبيع مواد منتهية الصلاحية بدبا الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن اليماحي، بأن إدارته أغلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك منشأة غذائية لم تلتزم بالاشتراطات الصحية المعمول بها، وقامت ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، فيما تم تحرير 36 مخالفة لمنشآت غذائية وصحية من خلال حملات تفتيشية وجولات ميدانية تنفذها البلدية يومياً خلال فترة مناوبات مكثفة لضبط الأسواق.

وقال اليماحي إنه في إطار مسؤولية البلدية وحرصها على حماية الصحة والسلامة العامة وضمان سلامة الغذاء في الإمارة من خلال الكادر التفتيشي في إدارة الصحة العامة، تم تفتيش 131 منشأة غذائية، حيث تفقدت فرق التفتيش تلك المنشآت من اعداد وتحضير ونقل وغيرها، خصوصاً أن البلدية منذ حلول شهر رمضان كثفت عمليات الرقابة والحملات التفتيشية على السوق الرمضاني والمنشآت الغذائية والمحال والمطاعم في إطار حرصها على صحة وسلامة المستهلكين، إذ تركز أيضاً على مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية.