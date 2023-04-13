الامارات | «الإمارات للتعليم» تحدد آليات انتقال الطلبة إلى المدارس الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي آليات الانتقال بين المدارس الحكومية من داخل وخارج الدولة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم، الذين لم يقوموا بحجز مقعد مسبق لهم أثناء فترة التسجيل.

وأوضحت المؤسسة في دليل خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية الذي اعتمدته، أخيراً، أن انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية يتم فى الأسبوعين الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الأول.

كما يتم في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني. وتسمح المؤسسة بانتقال الطلبة من المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم إلى المدارس الحكومية خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الأول.

وشرح الدليل أن الانتقال من مدرسة خاصة تطبق منهاجاً أجنبياً إلى مدرسة حكومية يتم خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الأول. وفي حال انتقال الطالب من مدرسة تطبق المنهاج البريطاني الذي يعتمد نظام السنوات، يقبل في الصف التالي الذي يحدده الجدول المعتمد لمعادلة السنوات الدراسية بين المنهاجين الأميركي والبريطاني بحسب عمر الطالب. أما الطلبة في الصف الثاني عشر المنتقلون إلى مدرسة حكومية من منهاج بريطاني، فيتم مراجعة طلبهم من قبل إدارة شؤون الطلبة وأولياء الأمور، وتُرفع الطلبات إلى المؤسسة عن طريق المدرسة.

وأوضح الدليل أن الانتقال من مدارس ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الثانوية الفنية إلى مدرسة حكومية يتم خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الأول، ولا يمكن الانتقال خلال الفصل الدراسي الثاني أو بعده لاختلاف البرامج التعليمية.

أما الانتقال من مدرسة خارج الدولة إلى مدرسة حكومية فيتم يتم خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الأول، والأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني أو خلال العام الدراسي، شريطة أن يكون الطالب مستمراً في الدراسة (حسب اللوائح المعتمدة لدى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي).

ووضعت المؤسسة خمسة شروط للموافقة على انتقال الطلبة إلى مدرسة حكومية: أولها توافر مقعد شاغر في المدرسة المراد الانتقال إليها، وتحمُّل ولي الأمر المواصلات في حال عدم توافرها بسبب الالتحاق المتأخر، وأن يكون الطالب مستمراً في الدراسة من المدرسة المنقول منها، بالإضافة إلى توفير المستندات المطلوبة للتسجيل، وتقديم شهادة انتقال أو ترك دراسة من المدرسة المنتقل منها.

وبالنسبة للانتقال من مدرسة تطبق نظام السنوات مثل المنهاج البريطاني، فأوضحت المؤسسة في الدليل أن جميع المناهج التعليمية باختلاف أنواعها وسلمها التعليمي تتكون من 12 سنة دراسية، وتختلف المسميات في نظام السنوات.

ولفتت إلى أنه عند انتقال الطالب من مدرسة تطبق المنهاج البريطاني إلى مدرسة حكومية، سيلاحظ ولي الأمر أن الصف الدراسي أقل حسب التسلسل السابق، لكن ذلك لا يعني تنزيل الطالب من مرحلة دراسية، وإنما اختلاف في المسميات فقط.