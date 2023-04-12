الامارات | حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية «أوقاف دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 أبريل 2023

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن وقف المليار وجبة يعزز ثقافة الابتكار في الوقف وتنويعه، ومأسسته واستدامته التي رسخ دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توسّع أثره التكافلي والمجتمعي إلى أبعد مدى، وتحفّز الجميع على المساهمة فيه والمشاركة في العمل الخيري، وتشكّل الأساس لمبادرات وقفية إبداعية تصل إلى العالمية.

وقال سموه: "مبدأ الوقف المستدام الذي تواصل دبي ودولة الإمارات تعزيز ريادتها العالمية فيه يحقق المنفعة ويرسخ دعائم التضامن الإنساني بشكل مستمر، ويُظهر قدرة مجتمع الإمارات بكافة فئاته وقطاعات الأعمال فيه على إثبات أنه نموذج في العطاء المستمر ومساندة المبادرات الخيرية، والمشاركة في الوقف رسالة قيمية ومجتمعية يحرص عليها مجتمعنا لضمان التكافل المجتمعي".

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن قيم التكافل المجتمعي والإبداع والمرونة في تعزيز نتائج المشاريع الوقفية تنطلق دائماً من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوسيع الأثر الإيجابي باستمرار، كما في مبادرة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو خلال هذا الشهر الفضيل لتكون أكبر صندوق وقف لإطعام الطعام وتوفير وجبات مستدامة لملايين الأسر حول العالم.

وأضاف سموه: "إن سعي دبي الحثيث لتوسعة وتنوع مصارف العمل الوقفي المبتكرة نابع من رؤية القيادة نحو تعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء فاعلين في الوقف المستدام، الذي يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي وتمكين المجتمعات وعموم مبادرات الخير، الأمر الذي يسهم بفتح الباب واسعاً للجميع للمشاركة فيه بمختلف الوسائل".

وقال سموه في تغريدة على تويتر: "إن في هذا العمل إرساء لقيمٍ تربينا عليها وتأصلت في مجتمعنا".