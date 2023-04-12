الامارات | حاكم الفجيرة يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.