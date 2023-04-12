الامارات | حاكم الشارقة يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.