الامارات | حمدان بن محمد: محمد بن راشد رائد العطاء وصانع الأمل ويقود الجهود لصنع مستقبل أفضل للجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد “رائد العطاء وصانع الأمل ويقود الجهود لصنع مستقبل أفضل للجميع”.

وأضاف سموه في تدوينة عبر “تويتر”: أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن النتائج السنوية لمبادرات سموه العالمية بحجم إنفاق بلغ 1.4 مليار درهم في 2022 واستفاد من تلك المبادرات أكثر من 102 مليون شخص في 100 دولة حول العالم ... محمد بن راشد رائد العطاء وصانع الأمل ويقود الجهود لصنع مستقبل أفضل للجميع.