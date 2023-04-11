الامارات | 68 % من المدارس الخاصة في أبوظبي تقدم تعليماً بين «جيد» و«مقبول»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي قائمة بنتائج تقييم المدارس الخاصة العاملة في الإمارة بناء على برنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس، وأظهرت النتائج أن 68.41% من المدارس تقدم تعليماً ما بين جيد ومقبول، فيما بلغت نسبة المدارس المتميزة 5.18% من إجمالي 212 مدرسة عاملة في الإمارة، فيما أكدت الدائرة أن برنامج «ارتقاء» يهدف إلى وضع التوصيات الضرورية لتطوير وتحسين أداء المدارس، مع شرحٍ مفصلٍ لجوانب القوة والضعف لكل مدرسة، بالإضافة لإطلاق خطط تحسينية للمدارس متدنية المستوى.

وتفصيلاً، أوضحت دائرة التعليم والمعرفة، أن نتائج برنامج ارتقاء للتفتيش على المدارس سيترتب عليها السماح الاختياري للمدارس بزيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023/ 2024، ويتيح القرار السماح لـ196 مدرسة خاصة تم تصنيفها ما بين متميز وحتى ضعيف، زيادة رسومها الدراسية للعام المقبل، بحيث تكون النسبة المئوية للحد الأقصى للزيادة الاختيارية المطبقة على الرسوم الدراسية للمدارس الحاصلة على تقييم متميز 3.94%، والمدارس الحاصلة على تقييم جيد جداً 3.38، والمدارس الحاصلة على تقييم جيد 2.81%، والمدارس الحاصلة على تقييم مقبول أو ضعيف أو ضعيف جداً 2.25%، فيما لن تنطبق أي زيادة على الرسوم الدراسية بالنسبة للمدارس غير

المصنفة، وفقاً لهيكلية زيادة الرسوم الدراسية الاختيارية للمدارس الخاصة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأظهرت قائمة تصنيف المدارس الخاصة حصول 5.19% من المدارس الخاصة على تصنيف متميز، و17.93% على تصنيف جيد جداً، و39.15% على تصنيف جيد، و29.25% على تصنيف مقبول، و0.94% على تصنيف ضعيف، فيما بلغت نسبة المدارس غير المصنفة 7.54%، حيث حصلت 11 مدرسة على تصنيف متميز، و38 مدرسة على تصنيف جيد جداً، و83 مدرسة على تصنيف جيد، و62 مدرسة على تصنيف جيد، ومدرستان فقط على تصنيف ضعيف، فيما وضعت الدائرة 16 مدرسة في خانة غير مصنفة.

فيما أوضحت دائرة التعليم والمعرفة، أن برنامج «ارتقاء» عبارة عن نظام تقييم شامل يُعنى بقياس جودة التعليم في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي من خلال مقيّمين ومفتشين معتمدين من قبل الدائرة، تم تدريبهم للتفتيش على المدارس وتقييمها حسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، ومن ثم متابعة المدارس لضمان ارتقائهم لهذه المعايير.

وأشارت على موقعها الرسمي إلى أنه لضمان استدامة البرنامج والرقابة المستمرة على المدارس الخاصة في أبوظبي، تعمل على تفعيل البرنامج من خلال ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تدريب المواطنين العاملين في المدارس ليصبحوا مفتشين مدرسيين معتمدين من دائرة التعليم والمعرفة، وتنفيذ زيارات رقابية وتفتيشية دورية على المدارس الخاصة لضمان التزامها بمعايير البرنامج، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم ومتابعة المدارس للارتقاء بجودة التعليم.

وأكدت الدائرة أنها تهدف من خلال برنامج «ارتقاء» إلى قياس مستوى أداء وجودة المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، ووضع التوصيات اللازمة لتحسين جودة التعليم وقدرات الإدارة ومستويات الطلبة في المدارس، وتحفيز مديري المدارس والمُعلمين على الارتقاء بأدائهم المهني وتوجيههم مهنياً لتحقيق التميّز، وتحفيز ودعم عملية التطوير المدرسي في كل مدرسة لضمان رفاهية الطلبة والارتقاء بإنجازاتهم الدراسية، وتأمين مُحيط دِراسي آمن وصحّي للطلبة، بالإضافة إلى الارتقاء بنوعية وفاعلية المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة التعليم والمعرفة.

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مدرسة خاصة يمكنها زيادة رسومها الدراسية للعام المقبل.