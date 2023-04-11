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الامارات | مكتوم بن محمد: 102 مليون إنسان في هذا العالم يصلهم الخير من قائد الخير الشيخ محمد بن راشد

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، 102 مليون إنسان في هذا العالم يصلهم الخير من قائد الخير الشيخ محمد بن راشد -حفظه الله- في 2022 عبر مبادرات محمد بن راشد العالمية. إغاثة المحتاجين وعلاج المرضى وتعليم الأطفال وتمكين المجتمعات هي أسمى أعمال الخير. دبي برؤية الشيخ محمد بن راشد تغدو اليوم عاصمة للإنسانية في العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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