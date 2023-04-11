الامارات | محمد بن راشد: وصلت أعمال مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في 2022 لأكثر من 100 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، اجتماع مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ترأست اليوم اجتماع مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية … وصلت أعمال المؤسسة في 2022 لأكثر من 100 دولة وبلغ حجم انفاقها 1.4 مليار درهم .. واستفاد من مبادراتها 102 مليون شخص .. كل الشكر لفريق العمل .. والشكر موصول لأكثر من 150 ألف من المتطوعين الذين يعملون معنا .. هدفنا بناء أفضل نموذج مستدام للعمل الإنساني .. وترسيخ الإمارات عاصمة للخير والعطاء .. والله الموفق أولاً وأخيراً ..