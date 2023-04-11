الامارات | حملات توعوية بالأنشطة الاقتصادية غير المرخصة في المنازل الشعبية والفلل السكنية بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي، حملات توعوية بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة في المنازل الشعبية والملاحق في الفلل السكنية، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام والبيئة الصحية وسلامة أفراد المجتمع.

وتضمنت الحملات تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لمختلف المناطق المستهدفة، لحث الملاك والمستأجرين على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات والقوانين المعمول بها في هذه الخصوص، واستخدام المنازل الشعبية والفلل السكنية وملاحقها بالشكل الحضاري الأمثل، ووفقاً لقوانين المظهر العام وممارسة الأنشطة الاقتصادية المعمول بها.

وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملات على رصد المخالفين وتوعيتهم بالأضرار الصحية والبيئية التي قد تنجم عن المخالفة، بالإضافة إلى توعية الملاك والمستأجرين الراغبين في القيام بأي نشاط اقتصادي في المنازل الشعبية والفلل السكنية وملاحقها بضرورة استخراج التصاريح اللازمة لذلك تجنباً للمخالفات القانونية.

يذكر أن الحملات نفذتها البلدية من خلال فروعها، مركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية الوثبة، ومركز التواجد البلدي - بني ياس حملات ميدانية واستمرت 5 أيام متتالية وشملت كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لهذه المراكز.