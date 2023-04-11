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الامارات | سعود بن راشد المعلا يصدر مرسوما أميريا بشأن نقل وتعيين الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين

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​أم القيوين - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2023 بشأن نقل وتعيين الأمين العام للمجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين.

ونص المرسوم على أن ينقل السيد حميد راشد حميد الشامسي من منصب مدير عام دائرة بلدية أم القيوين إلى منصب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر بالجريدة الرسمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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