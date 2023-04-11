الامارات | حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين.

ونص المرسوم الاميرى رقم ( 3 )لسنة 2023 على تعيين المهندس أحمد أبراهيم عبيد على أل على مديرا عاما لدائرة بلدية أم القيوين .

ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع علية وينشر بالجريدة الرسمية.