الامارات | السماح لـ 196 مدرسة خاصة في أبوظبي بزيادة رسومها الدراسة العام المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة التعليم والمعرفة، قراراً يتيح للمدارس الخاصة العاملة في الإمارة بزيادة الرسوم الدراسية بنسب تتراوح ما بين 2.25% وحتى 3.94% من قيمة رسومها الدراسية وذلك بناء على القياس الشامل لجودة التعليم في المدارس وفقاً لأحدث نتائج برنامج ارتقاء للتفتيش على المدارس.

وتفصيلاً، أصدرت دائرة التعليم والمعرفة هيكلية زيادة الرسوم الدراسية الاختيارية للمدارس الخاصة للعام الدراسي 2023 / 2024، بحيث تكون النسبة المئوية للحد الأقصى للزيادة الاختيارية المطبقة على الرسوم الدراسية للمدارس الحاصلة على تقييم متميز 3.94%، والمدارس الحاصلة على تقييم جيد جداً 3.38، والمدارس الحاصلة على تقييم جيد 2.81%، والمارس الحاصلة على تقييم مقبول أو ضعيف أو ضعيف جداً 2.25%، فيما لن تنطبق أي زيادة على الرسوم الدراسية بالنسبة للمدارس الغير مصنفة، ودعت الدائرة ذوي الطلبة للتواصل مع المدارس للحصول على مزيد من المعلومات.

وأكدت الدائرة أنها تهدف من خلال برنامج "ارتقاء" إلى قياس مستوى أداء وجودة المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، ووضع التوصيات اللازمة لتحسين جودة التعليم وقدرات الإدارة ومستويات الطلبة في المدارس، وتحفيز مدراء المدارس والمُعلمين على الارتقاء بأدائهم المهني وتوجيهُهُم مهنياً لتحقيق التميّز، وتحفيز ودعم عملية التطوير المدرسي في كُل مدرسة لضمان رفاهية الطلبة والارتقاء بإنجازاتهم الدراسية، وتأمين مُحيط دِراسي آمن وصحّي للطلبة، بالإضافة إلى الارتقاء بنوعية وفعالية المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة التعليم والمعرفة.