الامارات | خالد بن محمد: زايد باني نهضة العمل الخيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 من شهر رمضان الفضيل من كل عام، ذكرى ستبقى خالدة في وجدان الشعب الإماراتي وقلوب شعوب العالم، ومحطة وطنية نستذكر فيها قيم العطاء والبذل التي رسخها قدوة الإنسانية وباني نهضة العمل الخيري، مؤكداً أن سيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ستبقى نبراساً ينير درب أجيال الحاضر والمستقبل.