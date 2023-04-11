الامارات | رئيس الدولة ونائباه: زايد رمز للعمل الإنساني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن الإمارات أصبحت رمزاً للعمل الإنساني في العالم، بفضل جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مضيفاً أنه اهتم بالإنسان وكرامته دون تمييز.

ونشر سموه تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، استذكر فيها جانباً من مناقب الوالد المؤسس، قائلاً إنه «غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا، وترك أثراً عظيماً في البذل والعطاء، وامتدت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع الأرض».

وأضاف سموه أنه «اهتم بالإنسان وكرامته دون تمييز حتى أصبحت الإمارات رمزاً للعمل الإنساني في العالم».

وقال صاحب السمو رئيس الدولة: «في (يوم زايد للعمل الإنساني)، وفي كل يوم، ندعو الله تعالى أن يرحم الشيخ زايد رحمة واسعة».

وأرفق سموه تدوينته بصور للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مناسبات مختلفة، تُظهر اهتمام مؤسس دولة الاتحاد بالتعليم والصحة والزراعة، وغيرها من مناشط الحياة الرئيسة.

كما استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان.

وقال سموه في تدوينة نشرها أمس على «تويتر»: «رحل بجسده.. وبقي بأثره.. ونستذكر كل يوم خيره. رحم الله من غرس قيم العطاء في شعبه.. ورفع بنيان هذه الدولة على أساس من الرحمة بالخلق، والإحسان للبشر.. في جنات الخلد يا زايد الخير».

ونشر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تدوينة بالمناسبة ذاتها، قال فيها: «في يوم زايد للعمل الإنساني، نُخلّد إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد (طيّب الله ثراه)، الذي رسّخ قيم الجود والعطاء، ومدّ يد العون لمختلف شعوب الأرض.. مُواصلين السير على هذا النهج القويم في إمارات الخير والإحسان تحت قيادة سيّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد (حفظه الله)».