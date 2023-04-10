الامارات | حمدان بن محمد: رحم الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: رحم الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، رحم الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ... في 19 رمضان من كل عام نحتفي بسيرة ومسيرة من الخير والعطاء والجود والأيادي البيضاء التي امتد أثرها من أرض الإمارات لتشمل الكثيرين حول العالم.
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