الامارات | محمد بن راشد: رحم الله من غرس قيم العطاء في شعبه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، رحل بجسده .. وبقي بأثره .. ونستذكر كل يوم خيره … رحم الله من غرس قيم العطاء في شعبه .. ورفع بنيان هذه الدولة على أساس من الرحمة بالخلق، والإحسان للبشر .. في جنات الخلد يا زايد الخير ..