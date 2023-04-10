الامارات | بتوجيهات محمد بن راشد .. صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية 17 أبريل الجاري

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شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات محمد بن راشد .. صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية 17 أبريل الجاري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيتم صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية اعتباراً من يوم الاثنين 17 أبريل الجاري.
يأتي توجيه سموه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وحرص سموه على تمكين الموظفين من قضاء احتياجات أسرهم وتوفير كافة متطلبات وشؤون العيد.
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