الامارات | جمعية الصداقة الإماراتية الكورية تحيي يوم زايد للعمل الإنساني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جمعية الصداقة الإماراتية الكورية في أبوظبي أمسيتها السنوية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني وذلك في مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات بحضور خلفان المحيربي مشرف معرض الشيخ زايد وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصداقة الإماراتية الكورية .

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حميد عبدالله الحمادي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وما ينعم به مجتمع الإمارات من قيادة رشيدة تضع على رأس أولوياتها إسعاد شعبها.

وقال الحمادي : حرصنا خلال الأمسية على إبراز أهمية تعزيز التواصل الاجتماعي ونشر ثقافة المبادرة الذاتية لعمل الخير لدى الأجيال القادمة وتعريف أبناء الجاليات الصديقة بعطاءات زايد الخير خلال حياته الحافلة في خدمة البشرية.