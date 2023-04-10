الامارات | "مؤسسة الجليلة" تمنح "ماريوت الدولية" جائزة "كريستال الأمل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت "مؤسسة الجليلة" - العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمعنية بدعم الابتكار الطبي - "ماريوت الدولية" العالمية جائزة "كريستال الأمل" تكريمًا لجهودها وشراكتها طويلة الأمد ودعمها لرسالة المؤسسة .

ومنذ انطلاق مسيرة التعاون بين الجانبين في عام 2015 نجحت "ماريوت الدولية" في جمع تبرعات فاقت قيمتها 11 مليون درهم ما يجعلها أكبر مساهمة تقدمها أي سلسلة ضيافة للمؤسسة حتى الآن.

وانسجامًا مع رؤية مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية للنهوض بسوية الخدمات الصحية للسكان؛ تعمل "مؤسسة الجليلة" مع شركائها على إحداث تأثيرات إيجابية في حياة الناس والمساهمة بصياغة مستقبل الصحة بشكل عام، فيما يعد دعم الجهود الخيرية جزءًا أساسيًا من تحقيق رسالة العطاء في المؤسسة.

وتعد "الطريق إلى التوعية" حملة سنوية أطلقتها "ماريوت الدولية" لجمع التبرعات حيث أحدثت منذ إطلاقها في عام 2008 تأثيرات قيّمة في حياة الأطفال في المنطقة حيث يشارك الموظفون كل عام في فعاليات تبرع ترفد الجهود الخيرية التي تقدمها المنظمات والمؤسسات ذات الصلة في المنطقة لتحسين حياة المرضى من الأطفال.

وقال الدكتور عامر الزرعوني المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: حملة "الطريق إلى التوعية" مثال واضح على دور التعاون والمبادرات الإبداعية في تحقيق عائدات خيرية مستدامة، ونحن مؤسسة خيرية تسعى لإحداث تأثيرات إيجابية دائمة اعتمادًا على ما نجمعه من تبرعات، وقد أثبتت ماريوت الدولية مكانتها كداعم ثابت لجهودنا وكشريك في رؤيتنا القائمة على بذل الجهود لتحسين حياة الناس المحتاجين، ومع دعمهم المستمر نحن قادرون معًا على إحداث فرق كبير في المجتمعات التي نعمل فيها .

من جانبه، عبر سانديب واليا الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشرق الأوسط لدى "ماريوت الدولية"، عن الفخر بهذا التعاون الوثيق مع "مؤسسة الجليلة" والذي يؤكد على الإلتزام التام بدعم المجتمعات، مثمنا الدور المحوري الذي تؤديه المؤسسة في الارتقاء بجودة حياة الناس؛ وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه "ماريوت الدولية" إلى "مؤسسة الجليلة" يأتي في إطار نظامها للإستدامة والتأثير الاجتماعي "Serve360" وهو "نظام فعل الخير في الاتجاهات كافة" والذي يبين منهجية الشركة في إحداث التأثيرات الإيجابية المستدامة في أي مكان تمارس فيه أعمالها.

وقالت بام ويلبي رئيسة مجلس أعمال ماريوت في الإمارات: منذ عام 2015 يقدم مجلس أعمال ماريوت وشركاؤنا الدعم للبرامج التي تطرحها مؤسسة الجليلة عبر مجموعة من أنشطة جمع التبرعات، ومن بينها حملة "الطريق إلى التوعية" الداعمة لعلاج المرضى، معربة عن الفخر بالجهود التي يبذلها أكثر من 16 ألف شخص من العاملين لدى جميع فروع ماريوت لإحداث تأثير إيجابي في حياة النساء والأطفال في دولة الإمارات.