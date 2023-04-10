الامارات | حامد الزعابي: قيادتنا الحكيمة تواصل البناء على إرث زايد في العمل الإنساني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعتبر يوماً مهماً نتوقف فيه لنتأمل الإرث العظيم للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتواصل قيادتنا الحكيمة البناء على هذا الإرث الذي نفتخر به.

وأضاف سعادته أن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في الجهود الإنسانية في جميع أنحاء العالم، تساعد في تخفيف المعاناة والفقر وتحسين حياة من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.