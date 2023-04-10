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الامارات | محمد بن راشد يستقبل ولي عهد عجمان

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دبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر زعبيل بدبي.

وتقبّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني والتبريكات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها الكريم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولتنا بنعمة الأمن والأمان وأن يديم عليها أسباب الرفعة والتقدم والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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