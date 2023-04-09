الامارات | الطقس غداً.. صحو وغائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غداً.. صحو وغائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 16:06 والمد الثاني عند الساعة 03:23 الجزر الأول عند الساعة 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 20:59
بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:52 والجزر الاول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:47.
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