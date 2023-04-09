الامارات | حمدان بن محمد يطلق برنامج "زمالة دبي للمستقبل".. ويؤكد: دبي مركز عالمي تجمع أفضل المواهب والخبرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي برنامج زمالة دبي للمستقبل لإنشاء شبكة تضم نخبة من قادة الفكر والخبرات المتخصصة من القطاع الخاص.

وقال سموه في تدوينة عبر "تويتر" إن إطلاق البرنامج "لدعم استعدادنا للمستقبل في مختلف القطاعات المحورية".

وأكد سموه: دبي مركز عالمي تجمع أفضل المواهب والخبرات.. وقادرون معاً على تصميم مستقبل دبي وترسيخها نموذجاً عالمياً لمدن الغد.