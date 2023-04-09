الامارات | كهرباء الشارقة تطرح مناقصة لإنشاء محطة تحلية مياه جديدة بالحمرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اجراءات المناقصة الخاصة بإنشاء وتشغيل أكبر محطة تحلية مياه بالحمرية في تاريخ الهيئة لإنتاج 90 مليون جالون يومياً على الشركات المطورة وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لاستدامة المياه وتوفيرها للمشروعات التطويرية وللأجيال القادمة.

وأوضح مدير إدارة محطات المياه والتحلية المهندس عصام الملا، أن الهيئة طرحت المناقصة على المطورين بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية والمواصفات الفنية بالتعاون مع الشركات الاستشارية حيث أبدت 42 شركة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة اهتماها بتنفيذ المشروع وتم تقييم كفاءة الشركات المالية والفنية والقانونية واختيار 15 شركة لإتاحة الفرصة لهم للتقديم وبعدها تم اختيار أفضل 8 شركات من حيث الكفاءة المالية والفنية والتكنولوجية والقانونية وطرح المناقصة عليهم.

وأشار إلى أن الهيئة ستستقبل العروض النهائية من الشركات المطورة بداية أغسطس 2023 ومع نهاية العام الجاري سيتم اختيار الشركة المنفذة والبدء في تنفيذ المشروع ومن المتوقع إنجاز المشروع عام 2026 .

وأكد أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشهد تطورا في قطاعات عملها وتنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنى التحتية والطفرة الانشائية التي تشهدها إمارة الشارقة بفضل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطبيق التكنولوجيا المتقدمة وتطوير السياسات في مجال تحلية المياه والعمل على زيادة معدل استدامتها كما تعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للمحطات، وتقليل التكلفة الاقتصادية وتخفيض الأثر البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية والبصمة البيئية لإنتاج المياه المحلاة .