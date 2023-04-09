الامارات | مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لـ "وقف المليار وجبة" يسجل رقماً قياسياً عالمياً ... 97,920 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة الذي عقد مساء أمس، في دبي 97,920 مليون درهم ستذهب كاملة لدعم جهود حملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، ليسجل المزاد رقماً قياساً عالمياً.

وتضمن المزاد، الذي نظمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و"اتصالات من &e" و"دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بيع 35 رقماً مميزاً، منها 14 رقماً مميزاً للوحات المركبات قدمتها "طرق دبي"، و10 أرقام هواتف مميزة لشركة "دو"، و11 رقم هاتف ماسياً لـ"اتصالات من &e".

وشهد مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي بيع أغلى رقم لوحة مركبة في العالم بمبلغ 55 مليون درهم لرقم لوحة المركبة p7 ، محطماً الرقم السابق وهو 52,2 مليون درهم، كما بيع رقم الهاتف الماسي 0548888888 من "اتصالات من &e" بمبلغ 2,3 مليون درهم، وبيع رقم الهاتف البلاتيني 971583333333 من "دو" بقيمة مليوني درهم.

وسيعود ريع المزاد لحملة "وقف المليار وجبة"، للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.

وحققت المزايدات الخيرية على الأرقام المميزة للوحات المركبات قيمة إجمالية بلغت 91,590 مليون درهم، والأرقام الماسية المقدمة من "اتصالات من &e" 3,322,500 درهم، والأرقام المميزة المقدمة من "دو" ما مجموعه 3,007,500 درهم.

وشارك في فعاليات مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي الذي أقيم في فندق فور سيزونز جميرا بدبي عدد من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني، لدعم الحراك المجتمعي الشامل الذي أحدثته حملة "وقف المليار وجبة" بفتحها باب المساهمة في قضيتها الإنسانية النبيلة للجميع من الأفراد والمؤسسات لمكافحة تحدي الجوع الذي يهدد حياة 828 مليون إنسان في عالم اليوم.

وعرض مزاد "أنبل رقم" الخيري، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات، أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز P7 بالإضافة إلى عشرة أرقام ثنائية وهي AA19، AA22،AA80،O71،X36،W78،H31،Z37،J57،N41، فضلاً عن مجموعة من الأرقام المميزة الأخرى وهي: Y900،Q22222،Y6666.

كما عرض المزاد أرقام هواتف متحركة من فئة ماسي بلس مقدمة من "اتصالات من &e" هي: (971548888888، 971565555500, 971568888887, 971565588888, 971565599999, 971547888888، 971542022222، 971564666664، 971545544444، 971566000006، 971562822222) تعد من الأغلى والأنبل في العالم.

وعرض المزاد أيضاً أرقاماً هاتفية مميزة مقدمة من "دو" وهي: 971583333330، 971583333331، 971583333332، 971583333333، 971583333334، 971583333335، 971583333336، 971583333337، 971583333338، 971583333339.

وحقق رقم اللوحة الفردي المميز P7 قيمة 55 مليون درهم، ورقم اللوحة AA19 مبلغ 4,9 ملايين درهم، فيما بيع رقم اللوحة AA22 بـ 8,4 ملايين درهم، وAA80 بـ3,025 ملايين درهم، وO71 بـ 2,150 مليون درهم، وX36 بـ 2,950 مليون درهم، وW78 بـ 2,09 مليون درهم، وH31 بـ2,550 مليون درهم، وZ37 بـ 2,850 مليون درهم، وJ57 بـ 1,950 مليون درهم، وN41 بـ2,350 مليون درهم، وY900 بـ1,250 مليون درهم، وQ22222 بـ975 ألف درهم، في حين حقق رقم اللوحة المميز Y6666 مبلغ 1,150 مليون درهم.

ويقدم مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لحملة "وقف المليار وجبة" خياراً مبتكراً لتمكين رواد العمل الخيري والإنساني والحريصين على العطاء في شهر الخير للمساهمة في توفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات عبر الحملة لتصل إلى الفئات الأشد حاجة في المجتمعات الأقل حظاً.