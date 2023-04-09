الامارات | 25 مليون درهم من «تايجر جروب» لدعم «وقف المليار وجبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمت مجموعة «تايجر جروب» إلى قائمة الجهات والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم لحملة «وقف المليار وجبة»، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، حيث أعلنت المجموعة عن مساهمتها بمبلغ 25 مليون درهم.

ويشهد سباق الخير الذي أحدثته حملة «وقف المليار وجبة» تنافساً بين مختلف الشركات والجهات والأفراد الذين توافدوا على المشاركة في العطاء والبذل الذي يعبر عن القيم الإنسانية المتجذرة داخل المجتمع في الإمارات، الأمر الذي يبعث برسائل تضامن وتكافل مع الشرائح الأقل حظاً، تؤكد لهم أنهم ليسوا بمفردهم.

وتعهدت مجموعة «تايجر جروب»، بتقديم الـ25 مليون درهم خلال خمس سنوات للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «تايجر جروب»، وليد الزعبي، إن حملة «وقف المليار وجبة» تجعل من العطاء ثقافة مستدامة كونها تجسد قيم الخير والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، داعياً الشركات العاملة في الإمارات إلى التمسك بمسؤوليتها المجتمعية والمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعمل على تغيير المجتمعات إلى الأفضل.