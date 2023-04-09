الامارات | «الإمارات للتعليم» تضيف صفاً خامساً لـ «الأجيال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأنها ستضيف الصف الخامس إلى المدارس الحكومية الثماني (حلقة أولى)، التي ستتحوّل إلى نموذج مدارس الأجيال في العام الدراسي المقبل (2023-2024).

وأوضحت من خلال «الأسئلة الشائعة» حول نموذج مدارس الأجيال، أن الصف الخامس سيُضاف مع تقدم طلبة الصف الرابع في الرحلة التعليمية (العام الدراسي 2024-2025)، مضيفة أن الطالب يستطيع الانتقال والرجوع إلى المدارس الحكومية التي تتبع المنهاج الوزاري في أي وقت، إذ إن لكل طالب ملفاً كاملاً في المؤسسة.

وفي ما يتعلق بالمدارس الحكومية الـ10 الأخرى، المطبقة لنموذج «مدارس الأجيال»، أكدت توافر الصف الخامس لطلبة المدارس المطبقة حالياً لنموذج مدارس الأجيال حصراً، خلال العام الدراسي 2023-2024.

وانتهت قبل أيام مرحلة تسجيل الطلبة في مدارس الأجيال، التي امتدت من الأول من مارس حتى 24 منه، للطلبة المواطنين ومن في حكمهم وأبناء المواطنات، للالتحاق بالمدارس المطبقة لنموذج مدارس الأجيال، المسجلين مسبقاً في المدارس ورياض الأطفال الحكومية أو الخاصة.

وأكدت المؤسسة أن تقديم طلب تسجيل في مدرسة من مدارس الأجيال على موقعها الإلكتروني لا يعني قبول الطالب، حيث تراجع جميع الطلبات (وفقاً للأحكام والشروط). ويبلغ ولي أمر الطالب بقبول طلب التسجيل - أو رفضه - بعد 15 يوم عمل من إغلاق التسجيل.

ولفتت المؤسسة إلى أنه في حال وجود أي معلومات خاطئة مقدمة في طلب الالتحاق، سيُعدّ الطلب لاغياً، ويكون على ولي أمر الطالب تصحيح المعلومات خلال ثلاثة أيام عمل.

وشددت المؤسسة على أنه لا يحق للطالب أو الطالبة المقبولين للالتحاق بإحدى مدارس الأجيال تقديم طلب الانتقال إلى مدرسة أجيال أخرى قبل مرور فصلين دراسيين، إلا في في حال وجود ظروف استثنائية.

وأفادت بأنه لن تتوافر الحافلات المدرسية لأي ملتحق بمدارس الأجيال، في حال كان الطالب أو الطالبة من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة، وعلى أولياء أمور الطلبة توفير وسائل نقل خاصة لأولادهم.

وأوضحت المؤسسة أنه يتعيّن على ذوي الطلبة المسجلين في مدارس الأجيال، خلال فترة التسجيل المنتهية في 24 من مارس الماضي، متابعة الطلبات المقدمة لمعرفة حالة الطلب.

وأشارت إلى أن الاعتماد الأولي يكون عن طريق إدارة شؤون الطلبة في المؤسسة، بعد التأكد من استيفاء شروط القبول وتوافر الشواغر، ثم الاعتماد النهائي يكون من قِبل قطاع الفروع المدرسية (قسم شؤون الطلبة) وإدارة مشروع مدارس الأجيال في المؤسسة، وذلك بعد استكمال بيانات الطلبة أثناء فترات التسجيل.

وتوزعت قائمة مدارس الأجيال على دبي والمناطق الشمالية، بواقع أربع مدارس للحلقة الأولى في دبي، هي: مدرسة محمد بن راشد، ومدرسة الحديبية، ومدرسة المزهر، ومدرسة آل مكتوم.

وفي الشارقة أربع مدارس للحلقة الأولى، هي: مدرسة وادي الحلو، ومدرسة القرائن، ومدرسة الشيخة مريم بنت غانم الشامسي، ومدرسة الفرقان (في المنطقة الشرقية).

وفي عجمان ثلاث مدارس للحلقة الأولى هي: مدرسة ابن تيمية، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز، ومدرسة مشيرف، وفي رأس الخيمة أربع مدارس للحلقة الأولى، هي: مدرسة الخران، ومدرسة الوادي، ومدرسة المعيريض، ومدرسة المطاف، وفي الفجيرة مدرستان للحلقة الأولى هما: مدرسة لبنى بنت حباب، ومدرسة محمد بن حمد الشرقي، وفي أم القيوين مدرسة واحدة للحلقة الأولى هي مدرسة أم القيوين.

• يتعيّن على ذوي الطلبة المسجلين في مدارس الأجيال، متابعة الطلبات المقدمة لمعرفة حالة الطلب.