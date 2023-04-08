الامارات | رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تضمنت الرسالة دعوة صاحب السمو أمير دولة الكويت للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، والذي سيعقد في دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

تسلّم الرسالة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير ولي العهد، لدى استقباله سفير الدولة لدى دولة الكويت د. مطر حامد النيادي، في قصر دار اليمامة. حضر المقابلة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري، والفريق متقاعد جمال محمد الذياب، مدير مكتب سمو ولي العهد.