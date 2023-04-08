الامارات | إعلانات عن وظائف حكومية وخاصة عبر المواقع الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت جهات حكومية وخاصة في إمارة رأس الخيمة، وظائف شاغرة في مختلف التخصصات على منصاتها عبر الـ«سوشيال ميديا» وموقعها الإلكتروني لاستقطاب الكفاءات وأصحاب الخبرة من المواطنين والمقيمين من حَمَلة الثانوية العامة والبكالوريوس.

وأعلنت شرطة رأس الخيمة عن وظيفة شاغرة من خلال فتح باب التسجيل لمدني الخدمة الوطنية (الدرجة الثانية) لمن لديهم دورات عسكرية، حيث اشترطت أن يكون المتقدم للوظيفة من مواطني الدولة وذكراً، وأن يكون من خريجي الثانوية العامة، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يتجاوز 30 سنة، وألا يقل طوله عن 165 سم، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، إضافة إلى أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق طرده من الخدمة العسكرية.

ولفتت إلى أنه يجب على المتقدم عبر موقعها الإلكتروني أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحوص المقررة في حال وقوع الاختيار عليه من قبل اللجنة، وأنه لن ينظر في الطلبات غير المستوفية للشروط.

كما نشرت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وظائف شاغرة عبر منصتها على «إنستغرام»، منها وظيفة تنفيذي تسويق وعلاقات عامة، يمتلك مهارات متقدمة في الاتصال وإدارة العلاقات العامة والتسويق والتحرير والأخبار الصحافية.

ولفتت إلى أنها تبحث عن تنفيذي تسويق علاقات عامة لدعم فريق الاتصال لديها من خلال بحث وتحليل الاتجاهات للمساعدة في تحديد استراتيجيتها التسويقية، ودعم قنوات الاتصال لديها ما في ذلك المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتغطيات الصحافية.

ونشرت جهة أخرى عبر موقع حكومة رأس الخيمة وظيفة أخصائي دعم فني، اشترطت أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة، وأن يكون مسؤولاً عن دعم وصيانة أنظمة تشغيل Microsoft Server وDesktop Microsoft Exchange إضافة إلى الصيانة العامة لجميع الأجهزة والبرامج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وضمان الحفاظ على جميع السجلات الخاصة بالمعدات والمستخدمين ودعم وصيانة أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والطابعات والماسحات الضوئية، وتثبيت مضاد الفيروسات على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، وضمان تطبيق التصحيحات والترقيات على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وأعلنت جهة حكومية أخرى عن وظيفة شاغرة بمسمى مراقب مخالفات، واشترطت أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على دبلوم هندسة مدنية، وأن يملك الكفاءة في الإبداع والابتكار والتواصل الفعال والوعي الوظيفي والأخلاقي والتمييز في التنفيذ والنتائج، والعمل بروح الفريق والتركيز على المتعاملين.

وأوضحت أن مهمة المتقدم للوظيفة تتركز حول القيام بالتكليفات المتعلقة بالتفتيش والرقابة وحصر المخالفات والبيوت المهجورة والآيلة للسقوط ومتابعتها، مع الإشراف على تنفيذ إزالة المخالفات.

وحددت الجهة الحكومية أن الموظف سيقوم بجولات تفتيشية لحصر المخالفات أثناء الجولات التفتيشية وإعداد تقرير يومي بخصوص الجولات والخروج للمواقع، وإعداد التقارير المطلوبة لكل معاملة مسندة إليه ورفعها بشكل يومي، إضافة إلى الرقابة الدورية على المواقع المهدورة والمشوهة للمظهر العام، وحصر البيوت المهجورة في مختلف مناطق الإمارة وإعداد تقرير عنها.