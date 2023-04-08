الامارات | إنذار ومخالفة 30 منشأة غذائية بالفجيرة غير ملتزمة منذ بداية رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، لـ«الإمارات اليوم» اتخاذ إدارة البلدية إجراءات بحق 30 منشأة غذائية غير ملتزمة باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية منذ بداية شهر رمضان.

وأشار إلى أن الإجراءات تضمنت توجيه 20 إنذاراً و10 مخالفات بعد تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال الغذائية والصحية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة منذ بداية الشهر الفضيل، شملت الأسواق المركزية والشعبية، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها. وأكد الأفخم حرص البلدية على تغطية المنشآت الغذائية والصحية وإخضاعها للرقابة والتفتيش طوال شهر رمضان، في إطار سعيها للحفاظ على سلامة المستهلك.

وأوضح أن أبرز المخالفات عدم التزام مسؤول المنشأة بصيانة وتنظيف فتحات الصرف الصحي، وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة المنشأة (كالأرضيات والسقف وخلف المعدات)، وعدم الالتزام بوضع تواريخ الصلاحية على المواد الغذائية المحضرة في الثلاجات، إضافة إلى عدم الالتزام بتدريب العاملين.

وتابع أن البلدية أصدرت مجموعة من التعاميم التنظيمية بشأن الإجراءات الخاصة بالشهر الفضيل، محذرة من مخالفتها.

وكانت البلدية أجرت 376 جولة تفتيشية استعداداً لشهر رمضان الفضيل في الأسواق والمحال التجارية والمنشآت العاملة في مجال توزيع وبيع مواد الغذاء من المطابخ الشعبية والمطاعم والكافتيريات والمخابز ومحال الحلويات والبقالات والمجمعات الاستهلاكية ومراكز التجزئة والمخازن الغذائية والملاحم والأسواق المركزية، نتج عنها مخالفة 142 منشأة غير ملتزمة باشتراطات البلدية.