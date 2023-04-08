الامارات | حاكم رأس الخيمة يعزي محمد القاضي بوفاة زوجته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء إلى محمد سلطان القاضي، بوفاة المغفور لها زوجته.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البريرات برأس الخيمة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في أداء واجب العزاء، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.